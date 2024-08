Detox ena ea Post-Summer ke Reboot Letlalo la Hao le Hlokang bakeng sa ho oa

Leha hlabula ka botekgeniki e nka ho fihlela bofelong ba Loetse, ha re tobane le eona, motho e mong le e mong o salisa nako hantle ka mor'a Letsatsi la Basebetsi. Lethathamo la lintho tseo u lokelang ho li etsa bakeng sa ho itokisa hoetla? Fana ka letlalo la rona lerato le hlokoang haholo ka mor'a nako ea ho ithabisa ha lehlabula. Nahana ka: ho hloleha khafetsa ho matamo a ho sesa a nang le chlorine, likhoeli tse tharo tsa ntho e 'ngoe le e 'ngoe e pinki mme mohlomong le ho feta ho chaba ha letsatsi. Leha re le tumelong e ntle setlolo se sireletsang letsatsi lehlabula lohle, lintho tse kang li-pores tse koetsoeng, letlalo le omeletseng, ho senyeha ha letsatsi le melomo e khaohileng hangata ho tšoenyeha ho elella bofelong ba August. Ka lehlohonolo, sohle se hlokahalang ho khutlisa lebala la hau ke liphetoho tse 'maloa molemong oa hau oa hona joale oa tlhokomelo ea letlalo lehlabula. U hloka tataiso e nyane? Tsoela pele ho bala bakeng sa malebela a ho hloekisa letlalo la hao ka mor'a lehlabula.

Li-pores tse tebileng

Ka mor'a likhoeli tse chesang, tse mongobo, mohlomong u hlokometse hore mofufutso, litšila le oli li bokellana holim'a letlalo la hao. Mofufutso oa hau, o kopantsoeng le makeup le tšilafalo, o ka senya sefahleho sa hau mme oa baka masoba a koalehileng. Ho ntlafatsa ponahalo ea li-pores le ho thibela ho phatloha, hloekisa sefahleho sa hau ka mask a hloekisang. E 'ngoe ea tseo re li ratang haholo ke Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, e entsoeng ka Amazonian White Clay ho thusa ho hloekisa letlalo, ho ntša litšila, ho fokotsa tlhahiso ea sebum, le ho tiisa masoba.

Moisturize, moisturize, moisturize

Ka botebo, re tiile. Re bua ka litlolo tsa bosiu, litlolo tsa motšehare, litlolo tsa SPF, lioli, litlolo tsa 'mele ... ho molemo ho feta. Chlorine, metsi a letsoai le mahlaseli a UV a ka omisa letlalo la hao, kahoo u se ke ua tšaba ho sebelisa moisturizer. CeraVe Moisturizing Cream e na le monko o monate empa o se na mafura 'me e tšetsoe ka metsoako e molemo joalo ka hydrating hyaluronic acid le ceramide ho thusa ho lokisa le ho boloka mokoallo oa tlhaho oa letlalo. E ka boela ea sebelisoa sefahlehong le 'meleng.

Ho lokisa tšenyo leha e le efe e teng letsatsing

Hang ha khanya ea hau ea lehlabula e qala ho fela, u ka 'na ua qala ho bona matšoao a ho senyeha ha letsatsi - nahana ka matheba a macha, matheba a lefifi, kapa letlalo le sa tšoaneng. Ka bomalimabe, u ke ke ua khona ho fetola tšenyo e bakiloeng ke mahlaseli a UV (ke ka lebaka leo ho leng bohlokoa ho sebelisa setlolo se sireletsang letsatsi letsatsi le leng le le leng), empa u ka thusa ho fokotsa matšoao a bonahalang a tšenyo ea letsatsi holim'a letlalo ka serum ea vithamine C e kang La Roche. -Posay 10% Serum ea Sefahleho e Hloekileng ea Vithamine C. E etsa hore letlalo le be le letlalo le letle, le le siee le boreleli ebile le le metsi.

Sebelisa li-antioxidants le setlolo se sireletsang letsatsi

Tšenyo ea letsatsi e ka etsahala selemo ho pota, esita le hoetla le mariha, kahoo u se ke ua tlōla setlolo se sireletsang letsatsi. Sheba La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 bakeng sa ts'ireletso e phahameng ka ho fetisisa 'me e loketse mefuta eohle ea letlalo, ho kenyeletsoa le kutlo. Bakeng sa tšireletso e eketsehileng khahlanong le bahanyetsi ba tikoloho le ho fokotsa matšoao a bonahalang a botsofali, kopanya setlolo sa hau sa letsatsi le serum e nang le antioxidant e kang SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfoliate letlalo la hao

Ho hlapa ho bohlokoa kamehla, empa hoa hlokahala haholo-holo ha u leka ho tsosolosa letlalo la hao ka mor'a nako e telele ea mofufutso. E 'ngoe ea tseo re li ratang haholo ke lipache tsa nchafatso ea letlalo tsa ZO Skin Health. Ke exfoliator ea lik'hemik'hale e tlosang lisele tsa letlalo tse shoeleng holim'a letlalo, e fokotsa oli e feteletseng ha e ntse e khutsisa le ho thoba letlalo. Bakeng sa 'mele, leka Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Sehlahisoa sena se monate sa 'mele se tlosa lisele tse shoeleng tsa letlalo holim'a letlalo ntle le ho omisa ho feta tekano. Ka likaroloana tsa exfoliating tsa lithollo tsa apricot le li-emollients, letlalo le ba bonolo ebile le boreleli.

Iphekole

Loana le melomo e omeletseng ka ho kenyelletsa setlolo sa molomo se hlabollang kemisong ea hau ho thusa ho tlosa letlalo le omeletseng, le boreleli melomong ea hau le ho e lokisetsa metsi a eketsehileng. Ka mor'a ho ntša molomo oa hau, ba fe mongobo oo ba o hlokang ka setlolo se matlafatsang sa molomo, thupa, 'mala (eng kapa eng eo ue ratang) e akarelletsang metsoako e kang vithamine E, oli, kapa lekhala. Ka mohlala, leka Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, e entsoeng ka vithamine E, mahe a linotši a acacia, boka ba linotsi le oli ea peo ea rosehip ho fokotsa ponahalo ea mela e metle le masoebe a pota-potileng molomo, e e siea e boreleli, e le metsi 'me e teteaneng.